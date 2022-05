Et de deux. Septante-six jours après le triomphe en Coupe de la ligue face à Chelsea, au bout d’un 0-0 et d’une terrible séance de tirs au but (10-11), Liverpool a remis ça en FA Cup dans un scénario similaire. À la seule différence près que les essais manqués d’Azpilicueta et Mount ont un peu raccourci le suspense (5-6).



