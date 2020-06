Liverpool sera champion d’Angleterre. Le doute n’est plus permis depuis longtemps. Ne reste plus qu’à fixer la date du couronnement. Qui n’aura pas lieu ce lundi soir mais qui pourrait intervenir au plus tôt mercredi face à Crystal Palace si Manchester City trouve la bonne idée de ne pas gagner ce lundi contre Burnley pour une formation qui avant cette pause forcée avait perdu quatre de ses six derniers matchs et qui, pour cette reprise, n’a pas vraiment convaincu.

(...)