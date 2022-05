Samedi après-midi, Liverpool a remporté la huitième Coupe d'Angleterre de son histoire face à Chelsea dans le mythique stade de Wembley. Romelu Lukaku était titulaire du côté des Blues, qui ont finalement été défaits à l'issue de l'impitoyable épreuve des tirs au but. Servi par une inspiration lumineuse de l'extérieur du pied d'Alexander Arnold, Luis Diaz a ouvert les hostilités avec un duel face à Mendy, mais le portier des Blues est resté solide sur ses appuis pour empêcher le ballon de finir sa course au fond des filets (9e). La réponse de Chelsea est venue des pieds d'Alonso, décalé par Pulisic sur la gauche de la surface. Alisson est néanmoins sorti rapidement dans ses pieds pour repousser la tentative de l'Espagnol (27e).

Alors que Mohamed Salah a dû quitter la pelouse, visiblement touché aux adducteurs (33e), c'est à nouveau Marcos Alonso qui s'est montré dangereux au retour des vestiaires en envoyant un coup franc latéral sur l'équerre du but adverse (48e). La cadre s'est montré clément pour Chelsea, ensuite, lorsque la frappe de Luis Diaz s'est écrasée sur l'extérieur du poteau (83e), avant que Robertson n'y soit lui-même confronté, sur une reprise à bout portant (84e).

Romelu Lukaku a disputé 85 minutes pour Chelsea, essayant de peser sur la défense des Reds sans pour autant réussir à faire la différence avant d'être remplacé par Hakim Ziyech. Divock Origi est quant à lui resté sur le banc.

Comme lors de la finale de Coupe de la Ligue en février dernier, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager au bout du temps règlementaire. Les 30 minutes supplémentaires n'ont pas non plus livré de gagnant, et Liverpool a finalement triomphé aux tirs au but, comme en février. Tsimikas a inscrit le tir victorieux après un échec de Mount.