L'attaquant allemand a semé le trouble sur son avenir. Sera-t-il encore à Leipzig la saison prochaine ?

Timo Werner devrait être une des attractions du prochain mercato. À 24 ans, l'attaquant de Leipzig explose une fois de plus les compteurs cette saison : en 35 matchs (toutes compétitions confondues), il a fait trembler les filets à 27 reprises et a délivré 11 passes décisives. En Bundesliga, il pointe à la seconde place du classement des buteurs avec 21 roses, seul Robert Lewandowski fait mieux (25). L'Allemand en est à sa quatrième campagne à la Red Bull Arena et semblait fin prêt à relever un nouveau défi. Du moins, c'est ce qui se chuchotait depuis quelques semaines (...)