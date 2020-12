Face à Tottenham mercredi soir, il était le meilleur homme sur le terrain. Scouser pure souche à l'instar de Gerrard et d'Alexander-Arnold, il espérera enchaîner avant la trêve du côté des Reds.



Jürgen Klopp a beau se plaindre des nombreuses blessures dans son effectif, cette situation précaire s'accompagne logiquement d'opportunités pour des jeunes du cru d'éclore. Si Rhys Williams (19 ans) a rendu une belle copie en défense centrale mercredi face à Tottenham, Curtis Jones (19 ans) a épaté la galerie.

"Curtis, c'est Curtis. Notre garçon. Imaginez si on avait dû l'acheter !", s'est enthousiasmé Jürgen Klopp après le match. "Il fait partie du groupe depuis quatre ans déjà et veut rester, donc c'est vrai joueur du top."

Face au bloc bas des Spurs, Jones a joué le rôle d'ouvre-boîte, à l'image de sa belle course sur le premier but. Le jeune milieu a contrôlé grâce à sa technique, mais aussi percuté grâce à ses qualités physiques naturelles et ce, malgré l'attention particulière que lui a portée Pierre-Émile Hojbjerg. L'Anglais a effectué 81 passes dans le camp adverse, soit 34 de plus que l'équipe entière de Tottenham (57 passes dans le camp de Liverpool).