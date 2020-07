Liverpool et Chelsea s'affrontaient ce mercredi soir. Une rencontre qui n'avait que très peu d'enjeu pour les Reds, mais qui pouvait permettre aux Blues d'être assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Durant la rencontre, les deux coachs se sont disputés et ne se sont pas dits des mots doux.

C'est une légère et banale faute de Mateo Kovacic sur Sadio Mané qui a mis le feu aux poudres entre Frank Lampard, l'entraîneur de Chelsea et le coach des Reds Jurgen Klopp. Si l'ancien international anglais n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre et a échangé de manière virile son point de vue avec l'Allemand sur le bord du terrain.

© AFP



© AFP



Les deux hommes sont revenus sur cet incident en conférence de presse après la rencontre.

"A mes yeux, il n'y avait pas de faute", a commencé Lampard avant de nuancer sa prise de bec, "Je n'ai absolument aucun problème avec Klopp. La manière avec laquelle il dirige son équipe est fantastique. Il ont remporté la Premier League..."

Néanmoins Frank Lampard, qui a remporté trois titres avec les Blues en tant que joueur tient à mettre les Reds en garde : "Ils ne doivent pas devenir trop arrogants. C'est mon point de vue. Pendant les rencontres, les émotions peuvent également être décuplées", a déclaré Lampard pour justifier son coup de sang.

De son côté, Jurgen Klopp est également revenu sur l'incident : "Je ne m'attendais à réagir de manière si émotionnelle durant la rencontre. Il y avait beaucoup d'enjeux pour Chelsea, ils peuvent encore obtenir un ticket pour la Ligue des Champions. Je n'avais pas prévu de me fâcher sur Lampard mais durant la rencontre, c'est quand même arrivé."

Finalement, les Blues se sont inclinés 5-3 face aux récents champions au terme d'un match spectaculaire, mais peuvent toujours espérer disputer la Ligue des Champions à une journée de la fin du championnat.