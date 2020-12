Score 1-1, balle au centre et rendez-vous ce mercredi. À Fulham et à Crystal Palace, Liverpool et Tottenham ont préparé exactement de la même manière leur sommet de ce mercredi qu’ils aborderont dos à dos avec le même nombre de points (25) et des armes clairement identifiées. Les Reds ont la meilleure attaque du championnat (27 buts inscrits), les Spurs la meilleure défense (10 encaissés).

Les hommes de Jürgen Klopp commencent à vraiment tirer la langue, usés par l’enchaînement des rencontres quand ceux de José Mourinho, qui a fait tourner en Europa League, ont un peu plus de fraîcheur.

"Cela n’aide pas de devoir jouer avec les mêmes joueurs mais nous avançons", a convenu l’Allemand, qui a récupéré sa défense-type à l’exception de Van Dijk (il ne rejouera sans doute pas de la saison), mais qui a perdu pour les six prochaines semaines Diogo Jota, ce qui peut donner des perspectives à Divock Origi à condition que le Diable en montre plus pour donner à ses dirigeants une bonne envie de le garder cet hiver.

José Mourinho n’a pas de problème avec son Belge puisque Toby Alderweireld a confirmé sa dynamique du moment en étant à nouveau très consistant.

Mais il a dû défendre Hugo Lloris, pas très clair sur l’égalisation confuse des Eagles. "J’ai le meilleur gardien du championnat", a clamé le Portugais, qui a vu ses hommes d’abord mettre à la faute Guaita piégé par une frappe de Kane, qui en est désormais à neuf réalisations et dix passes décisives, ce qui lui vaut d’être impliqué directement dans 19 des 24 buts de son équipe, avant que le portier de Palace ne sorte plusieurs parades miraculeuses qui ont empêché Tottenham de s’imposer. Mais pas forcément de faire le plein de confiance avant ce choc.