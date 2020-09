Klopp n’a jamais perdu un match d’ouverture de Premier League. Mais Leeds non plus !

En un peu plus de douze mois, Jürgen Klopp a vaincu ses signes indiens. Lui, l’entraîneur, habitué des finales perdues, s’est payé le scalp de Totenham puis de Flamengo et a triomphé en 2019 en Ligue des champions et au Mondial des clubs. Lui, le tacticien obligé de vivre dans l’ombre de Pep Guardiola, collectionneur de couronnes anglaises, a ramené en 2020 le titre à Anfield trente ans plus tard. Avec une équipe construite pour écrire l’histoire et figurer en bonne place dans la "British Library", à coups de millions de livres (l’équipe alignée le 24 février dernier, victorieuse de West Ham 3-2, avait coûté 967 millions €, record de l’histoire de la Premier League !).(...)