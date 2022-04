Un véritable régal. Un deuxième en l’espace de six jours seulement. Mais si dimanche dernier les hommes de Klopp et de Guardiola se sont quittés dos à dos en championnat, cette fois, ceux de l’Allemand ont pu lever les bras. Logique : Ils disputeront la finale de la FA Cup face aux vainqueurs de l’autre demi-finale qui oppose Crystal Palace et Chelsea ce dimanche.