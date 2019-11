Jürgen Klopp et Pep Guardiola s’affrontent pour la dix-huitième fois.

C’est un duel entre deux équipes qui écrasent tout sur leur passage depuis deux saisons. Entre les deux actuels leaders de Premier League. Entre le double champion sortant et son dauphin. Entre l’effectif avec la valeur la plus importante du monde (City : 1,28 milliard d’euros selon Transfermarkt) et la quatrième équipe de ce classement (1,07 milliard). Entre le détenteur du record de victoires consécutives (18 pour City en 2017) et une formation invaincue en championnat depuis 28 matchs. Mais c’est aussi un duel devenu légendaire grâce à ses deux entraîneurs (voir infographie). Jürgen Klopp et Pep Guardiola ne se sont jamais affrontés en tant que joueurs mais ils ne se quittent plus depuis quelques saisons. Ce dimanche, ils seront opposés pour la 18e fois. Pour Guardiola, seuls les affrontements avec José Mourinho ont été plus nombreux (22). Idem pour Klopp avec Dieter Hecking (21).