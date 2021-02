Matip s'est blessé lors de la première mi-temps lors de la victoire face à Tottenham, la semaine dernière, a confirmé le coach des Reds Jürgen Klopp.

"Malheureusement, nous avons découvert maintenant, après que tout le monde l'ait examiné, que Joel sera absent pour le reste de la saison", a déclaré Klopp sur le site du club.

"Mais il sera prêt pour le début de la prochaine pré-saison et enfin tout sera réglé". La blessure de Matip est un autre coup dur pour la défense de Liverpool, après les sérieuses blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez. "Nous allons l'attendre. Il a maintenant le reste de la saison, puis le l'été, puis l'avant-saison pour se préparer et il sera à nouveau prêt", a déclaré Klopp.

Liverpool a signé deux défenseurs le dernier jour de la période de transfert l'Anglais Ben Davies (Preston) et le Turc Ozan Kabak, prêté par Schalke.