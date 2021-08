Il a snobé Sergio Ramos lors d'une visite des installations du Real. Aujourd'hui, il fait fureur au bord de la Mersey. "Je comprends pourquoi tout le monde parle de lui", explique son entraîneur.

"Il y a 'être un milieu de terrain' et 'être un milieu de terrain de Jurgen Klopp : c'est un tout autre sport." La phrase prononcée par Jordan Henderson met bien en évidence à quel point se fondre dans l'entrejeu du coach allemand n'est pas une tâche aisée. Le fait qu'Harvey Elliott, ailier de formation, l'ait fait à 18 ans en dit long sur l'ampleur de son talent. Face à Burnley, samedi, celui qui est maintenant amené à remplacer Xherdan Shaqiri a démontré qu'il était bel et bien prêt pour la grande scène après son prêt fructueux à Blackburn (7 buts et 11 assists avec le club de Championship) l'an dernier.