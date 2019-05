L'attaquant brésilien de Liverpool Roberto Firmino sera absent contre le FC Barcelone mardi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, a annoncé son entraîneur Jürgen Klopp samedi. "Il ne sera pas prêt pour mardi et nous verrons le reste", a déclaré l'Allemand après la victoire des Reds à Newcastle en Premier League (2-3).

Les Reds devront peut-être aussi se passer de Mohamed Salah. Il est sorti sur civière à la 28e minute après un choc à la tête dans une collision avec le gardien adverse Martin Dubravka. Le meilleur buteur du club est très incertain pour le choc d'Anfield.

"Il va falloir voir. Il a pris un coup sur la tête. Il a regardé le match des vestiaires, il était OK, mais on doit faire plus d'examens", a déclaré Klopp.

A l'aller, en Catalogne, le Barça l'avait emporté 3-0, grâce notamment à un doublé de Lionel Messi, malgré le meilleur match de la saison de Liverpool sur la scène européenne.