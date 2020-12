Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Crystal Palace samedi en ouverture de la 14e journée de Premier League avec un succès 0-7, la plus grosse victoire des Reds à l'extérieur en Premier League. Sur le banc au coup d'envoi, Divock Origi n'est pas monté au jeu pour les 'Reds'. Du côté des Eagles, Michy Batshuayi est monté à la 69e minute tandis Christian Benteke, suspendu, ne figurait pas sur la feuille de match.

Les 'Reds' sont rentrés de la meilleure des manières dans leur match en ouvrant le score via Minamoto après trois minutes. À l'assist sur le 0-1, Sadio Mané doublait ensuite la mise pour Liverpool (35e) avant Roberto Firmino ne fixe le score à 0-3 (44e). Après la pause, les troupes de Jürgen Klopp poursuivaient sur leur lancée et plantaient quatre nouveaux buts via Henderson (52e), Firmino (68e) et un doublé de Salah (81e, 84e) pour fixer le score final à 0-7. Une victoire historique pour Liverpool qui s'impose pour la première fois de son histoire par sept buts d'écart en déplacement en Premier League. Au classement, les 'Reds' confortent leur première place avec 31 points. Crystal Palace reste douzième avec 18 unités.