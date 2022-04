Une semaine après leur partage 2-2 à l'Etihad Stadium en Premier League, Manchester City et Liverpool se sont retrouvés en demi-finale de la Coupe d'Angleterre samedi à Wembley. Sans Kevin De Bruyne, blessé, les Citizens se sont inclinés 2-3 face au Reds, qui retrouveront en finale le 14 mai le vainqueur de la seconde demi-finale ce dimanche entre Chelsea et Crystal Palace. Indépendamment des absences importantes de De Bruyne et de Kyle Walker, Pep Guardiola a décidé de faire tourner son noyau et a aligné Fernandinho à la pointe basse du milieu. A Liverpool, Jurgen Klopp a aligné son équipe-type. Divock Orirgi ne figurait pas dans la sélection du coach allemand. D'entrée de jeu, les Reds se sont postés très haut, pressant sur les premiers relanceurs adverses. Poussés à la faute, les Skyblues ont été surpris par Ibrahima Konaté, qui a sauté plus haut que tout le monde sur un corner d'Andrew Robertson (9e, 0-1). City a bien tenté de répliquer, mais il y avait pas mal d'approximations techniques dans son jeu et sur une grosse erreur de Zackary Steffen, son gardien américain, Sadio Mané a doublé l'écart (17e, 0-2). Liverpool était supérieur à son adversaire et Mané a signé un doublé d'une volée décroisée du droit (45e,0-3).

A la reprise, les Mancuniens ont adopté une attitude bien différente avec un pressing bien plus mordant avec Jack Grealish, repositionné sur la gauche, qui a réduit l'écart sur une passe en retrait de Gabriel Jesus (47e, 1-3). Mais les Citizens n'ont pu persévérer sur le même rythme et Liverpool a repris l'ascendant grâce à son trio Naby Keita-Thiago-Fabinho très en confiance au milieu. Toutefois, City n'avait pas abdiqué et lancé par Grealish, Jesus s'est retrouvé face-à-face à Alisson, qui s'est imposé (70e). Alors que Liverpool a manqué plusieurs grosses opportunités, les Citizens ont encore réduit la marque sur un déboulé le long de la ligne de sortie de but de Riyad Mahrez, qui a servi Bernado Silva (90e+1, 2-3)

Liverpool attend désormais son adversaire en finale. L'autre demi-finale oppose Chelsea à Crystal Palace ce dimanche.