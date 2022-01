Ses valises sont prêtes. "Je n’attends plus que d’obtenir mon visa et je pourrais prendre l’avion", s’enthousiasme-t-il, depuis sa maison familiale à La Louvière, où il profite de ses derniers instants auprès de ses proches avant de s’envoler vers le rêve américain.

Après avoir grandi avec la Raal, Mons, Mouscron, effectué ses débuts pro à Ostende puis s’être aguerri en France, à Guinguamp (Ligue 2), Logan Ndenbe se lance dans l’une des plus grandes aventures de sa vie. Direction le cœur des États-Unis et l’État du Missouri. À Kansas City, l’arrière gauche de 21 ans sera le seul représentant belge en Major League Soccer (MLS) cette année. Il y a signé un contrat de trois années, plus une en option.

Logan, cette signature a surpris pas mal de monde. Comment ça s’est fait ?