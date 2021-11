C'est peut-être le seul qui s'est montré à la hauteur lors de cet Olympico. Consultant pour Amazon Prime Video, Thierry Henry a multiplié les bons mots pendant les deux heures d'attente où le match n'a finalement pas redémarré.

"On joue en banlieue parisienne ? Quand tu vas jouer à Garges, Sarcelles, Villepinte... Ok, c'est difficile, je veux bien comprendre. Mais là, on est en Ligue 1 non ? ", s'est-il d'abord indigné avant de préciser qu'il n'avait jamais été confronté à de tels incidents lors de son parcours professionnel mais qu'il avait déjà goûté à ces ambiances malsaines lors de "Sarcelles - Palaiseau mais sinon en Ligue 1, non."

L'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges a logiquement pris la défense de Dimitri Payet. "C'est lamentable, il y a des gens qui doivent dénoncer dans la tribune. Si tu es supporter, tu vas sanctionner ton club en plus. C'est une agression lâche. On sait pas qui c'est, tu jettes ça... Costaud dans la tribune ? Mais on sait pas qui c'est..."

Avant de s'étonner de voir le public lyonnais lancer des chants hostiles à Dimitri Payet. "Tu prends une bouteille et on t'insulte ? Waouw."





Alors que les téléspectateurs et les 60.000 personnes du Groupama Stadium attendaient la décision de l'arbitre sur un éventuel arrêt définitif, l'ancien attaquant pensait surtout à la victime. "On est en train d'oublier que quelqu'un a été agressé. Tu prends un coup et on t'insulte en plus. Tu n'as rien fait à la base. On parle de points, de match, de je ne sais pas quoi... Arrêtons un peu. Quelqu'un a été agressé ce soir, essayons d'abord de savoir comment il va?"

L'ex joueur d'Arsenal s'est inquiété de la mauvaise publicité à l'étranger de la Ligue 1. "En Angleterre, OL-OM est le match phare. Les gens vont encore voir un match interrompu par des imbéciles, conclut-il. On est là pour que le Championnat français puisse se battre avec les autres Championnats... Et encore une fois, voilà..."

Et lorsque Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, est venu s'expliquer en bord pelouse et a défendu la reprise de la partie , l'image de Thierry Henry faisant la moue est vite devenue virale.

Après ces nombreuses punchlines, Amazon Prime Video a même décidé de rebaptiser son compte Twitter "Thierry Henry TV".

De quoi conclure une soirée triste par un peu d'humour.