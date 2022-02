Avec 10 buts et 7 passes décisives cette saison, le géant réunionnais (1m96, 82kg) contribue largement à la quatrième place du Racing Club de Strasbourg Alsace au classement de la Ligue 1.

"Statistiquement parlant, c'est mon meilleur début de saison”, avouait-il à France Bleu en décembre dernier. “J'ai plus marqué, fait des passes décisives. Après, je ne regarde pas ça. Je suis content parce qu'on est très bien placé. Je me concentre sur mon boulot, aider l'équipe à gagner des matchs, c'est le plus important".