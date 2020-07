Luis Alberto, le chef d'orchestre sous-estimé qui mène la Lazio à la baguette © BELGA Championnats étrangers100% Web J.Br.

Après 29 journées de championnat, il est le deuxième meilleur passeur de Serie A et pourtant, son nom semble encore inconnu pour beaucoup...



Aujourd'hui, la Lazio n'est qu'à quatre petits points de la Juventus et la course au titre semble plus ouverte que jamais en Italie. L'équipe de Simone Inzaghi fait des merveilles et Ciro Immobile, serial buteur de Serie A avec 29 buts au compteur, fait la Une de la presse italienne. Et pourtant, si la Lazio est aussi performante, elle le doit en grande partie à son incroyable chef d'orchestre: Luis Alberto. Âgé aujourd'hui de 27 ans, le milieu de terrain espagnol semble enfin avoir trouvé chaussure à son pied avec la laziale, lui qui a pas mal bourlingué entre le FC Séville, Liverpool, Malaga ou encore le Deportivo La Corogne. (...)