Auteur de prestations quelques peu décevantes, le Français était carrément placé par de nombreux médias sur la liste des joueurs qui devaient partir du Barça. Quelques jours plus tard, le N.17 des Catalans a fermé quelques bouches en signant une excellente prestation face à Villareal.

Dans les colonnes de Mundo Deportivo, Luis Suarez, attaquant phare de Barcelone et très proche de Lionel Messi a mis fin aux rumeurs qui disaient que le vestiaire de Barcelone n'appréciait pas l'ancien joueur de l'Atletico Madrid. " C'est un joueur qu'il faut garder. Il est très apprécié et très aimé dans le vestiaire. Antoine a traversé des moments difficiles, parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre soutien. Parfois, quand on te remplace, tu perds un peu confiance en toi, pas seulement lui, c'est pareil pour tous les joueurs. Mais tes coéquipiers sont là pour t'aider", a expliqué l'Uruguayen.

Suarez a aussi rappelé à quel point il est dur d'arriver dans une équipe comme Barcelone et d'être décisif directement. " Tout le monde sait combien il est difficile d'arriver dans un club comme Barcelone avec l'exigence maximale que cela implique. Tu ne peux pas te satisfaire d'un bon match le week-end si le mardi ou le mercredi suivant tu fais un match nul et si tu es moins bon. Il faut apprendre à vivre avec cette exigence et Antoine commence à l'assimiler, a-t-il ajouté. Nous essayons de l'aider à gagner en confiance, pour qu'il marque et offre des passes décisives. Il a notamment été spectaculaire à Villarreal."

Antoine Griezmann, pour sa première saison en Catalogne, a tout de même inscrit 15 buts et réalisé 4 passes décisives en 46 matches.