L'Uruguayen était une des pièces maîtresses de Diego Simeone cette année. Ses nombreux buts ont permis à l'Atlético Madrid de faire cavalier seul en tête alors que le Barça et le Réal vivaient une saison compliquée.

Cependant, les Colchoneros ont eu une longue période creuse, qui coïncidait avec le manque d'efficacité de son N. 9. C'est alors que le Barça et le Réal revenaient sur l'Atlético. Mais Carrasco, Suarez and co ont mieux terminé l'année que leurs deux concurrents pour au final, accrocher un titre mérité.

Luis Suarez est revenu, au micro de Marca, sur cette saison particulière. "Cette Liga était très spectaculaire. Que ce soit pour la relégation, la lutte pour l'Europe et le titre. La gagner avec l'Altético est plus difficile. Mais quand on voit l'enthousiasme des joueurs, on se rend compte que le titre de champion est mérité."

Après la rencontre contre Valladolid, Suarez a appelé sa femme en vidéo depuis la pelouse. "Ma femme pleurait avec moi parce que nous avons beaucoup souffert du changement de club, surtout vis à vis de nos enfants. L'argent, ça ne donne pas spécialement le bonheur. Ma femme sait ce que j'ai enduré quant j'ai été mis de côté au Barça. J'ai également soigné mon genou et j'étais moins présent pour mon fils et elle m'a soutenu pendant ces moments-là. Au final, voir mes enfants heureux avec ce titre, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie ", confie-t-il au média espagnol.

Finalement, l'ancien joueur du Barça n'en veut pas à Ronald Koeman de ne pas avoir compté sur lui. "Cette décision ne venait pas de l'entraîneur. Elle venait d'en haut. Mais je ne parlerai pas mal de Barcelone car ils m'ont permis d'être parmi les meilleurs au monde. Mais c'est dommage que le président (ndlr: Bartomeu) ait tout dit dans la presse plutôt que de m'appeler. Quand il fallait convaincre Messi de rester, ils m'ont appelé. Mais pour me dire que je devais partir, ils ne l'ont pas fait", poursuit-il.