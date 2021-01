Le joueur de Francfort, prêté par le Real Madrid, doit retrouver ses sensations pour définitivement s’imposer chez les Galacticos.

Le premier passage de Jovic au Real n’a rien eu du conte de fée attendu. Le Serbe n’a clairement pas répondu aux attentes des dirigeants et des supporters de la Casa Blanca depuis son arrivée en juin 2019. Le constat est amer : 60 millions dépensés pour deux buts au total. Son bilan est bien pire que celui d'Eden Hazard qui, lui aussi, est dans la tourmente depuis son arrivée au Bernabéu.

Le joueur de 23 ans est le cliché même du gars qui carbure à l’affectif. Luka a déjà prouvé chez nos voisins allemands qu’il était capable des meilleures choses lorsqu’il se sent aimé et en pleine confiance.

L’attaquant prêté à l’Eintracht, son club de coeur qui l’a révélé, est conscient que son aventure dans la capitale espagnole était un échec. "J'ai eu de la malchance au Real Madrid. Les blessures m'ont ralenti et dans la sphère privée, ce n'était pas du tout bon. Je me sens chanceux d'avoir pu rentrer à Francfort, où on m'a reçu à merveille. Ce n'est jamais facile dans une équipe comme le Real Madrid, où le style est différent et la pression est toujours très forte. C'est pourquoi il était mieux de rentrer à Francfort", avançait le Serbe avec beaucoup de sincérité en conférence de presse il y a quelques jours.



En pleine possession de ses moyens, Jovic pourra se montrer à la hauteur des 60 millions d’euros déboursés par les Merengues. En attendant son retour en Espagne, voilà les différents points qui devraient soulager l’offensif de l’Eintracht.

