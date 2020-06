Les deux Portugais ont eu une relation particulière au Real Madrid.

Entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho, ce n'est pas la folle histoire d'amour. Les deux Portugais, qui se sont côtoyés au Real Madrid entre 2010 et 2013 n'ont pas connu que de bons moments chez les Merengues.

Dans sa biographie, "À ma façon", l'ancien équipier de CR7 Luka Modric relate un épisode houleux entre les deux hommes lors d'une rencontre de la Coupe du Roi en 2013.

"Nous étions en train de gagner 2-0. Ronaldo ne revenait pas suffisamment en défense dans sa partie de terrain et ça a rendu José furieux… Ils se sont beaucoup disputés sur le terrain. Au retour au vestiaire à la pause, j’ai vu Ronaldo désespéré au bord des larmes… Il a dit : "Je fais du mieux que je peux et il continue à me critiquer". Mourinho est ensuite entré dans le vestiaire et a commencé à critiquer le Portugais. Ça a commencé à chauffer entre eux au point où les joueurs ont dû intervenir pour éviter qu’ils se battent", explique le Croate dans un passage de son livre repéré par le quotidien italien Corriere dello Sport.

Quelques mois plus tard, le Special One quittait son poste au Real Madrid pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière à Chelsea tandis que le Real, emmené par Cristiano Ronaldo se retrouvait au sommet de l'Europe avec la victoire en Ligue des Champions la saison suivante.