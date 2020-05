Lukasz Piszczek, le latéral du Borussia Dortmund, a prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le club d'Axel Witsel et Thorgan Hazard.

Ce sera sa dernière saison avant de prendre sa retraite. "Lukasz Piszczek est un leader dans le groupe et est toujours en bonne condition physique" a déclaré Michael Zorc, le directeur sportif du club, mercredi.

Piszczek, 34 ans, dispute actuellement sa dixième saison avec Dortmund où il était arrivé en provenance de l'Hertha Berlin. Il a remporté deux titres de champion d'Allemagne (2011 et 2012) et deux coupes d'Allemagne (2012 et 2017).

L'international polonais avait prévu de prendre sa retraite au terme de la saison actuelle qui a été prolongée à cause de la pandémie de coronavirus. Après deux mois d'interruption, la Bundesliga a repris le week-end dernier à huis clos. Dortmund s'était imposé 4-0 face à Schalke



Manuel Neuer prolonge son contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich

Le gardien allemand Manuel Neuer a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich, a annoncé mercredi le club bavarois. "Manuel est le meilleur gardien du monde et notre capitaine", a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, le CEO du Bayern, sur le site du club.

Les négociations entre Neuer, 34 ans, et le Bayern avaient pourtant été compliquées. En effet, les champions d'Allemagne ont déjà engagé Alexander Nübel, le portier de 23 ans actif à Schalke 04, qui sera appelé à prendre la succession de Neuer à l'avenir. "Je ne voulais pas prendre de décision car je ne savais pas si la Bundesliga allait reprendre", a réagi Neuer. "Il était important pour moi de continuer à travailler avec Toni Tapalovic (l'entraîneur des gardiens, ndlr). Maintenant que tout est réglé, je suis optimiste pour l'avenir."

"Manuel représente le succès permanent du Bayern ces dernières années. Il est aussi un exemple en termes de responsabilités et de classe mondiale. Je suis heureux de pouvoir prolonger notre collaboration", a ajouté Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club.

Depuis son arrivée au Bayern en 2011, Neuer a remporté sept titres de champion d'Allemagne, cinq coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs. Le Bayern occupe actuellement la tête du championnat allemand avec quatre points d'avance sur Dortmund.