Alors que les salariés du club fêtaient le maintien en Ligue 1, une quarantaine de "supporters" sont entrés cagoulés dans le stade de La Beaujoire ce dimanche en fin de soirée. Des coups ont été échangés et six personnes ont été arrêtées par la police.Le torchon brûle depuis plusieurs mois entre la direction et les supporters du club. Jusque-là, ces derniers entreprenaient des actions souvent pacifistes, sur fond de moquerie ou d'ironie, comme en décembre dernier . Ciblant régulièrement le président Waldemar Kita, son fils Franck (directeur général) et Mogi Bayat, le célèbre agent de joueurs, directeur sportif officieux du club.La tension est montée d'un cran avec le barrage face à Toulouse. Et malgré le maintien du club acté ce dimanche, tout a explosé suite à une provocation de Bakari Sanogo (un autre agent très influent à Nantes) et Mogi Bayat. Les deux hommes, dans l'euphorie du maintien, n'ont rien trouvé de mieux que se munir de pelles pour aller déterrer un cercueil tagué de "FC Kita" que 1000 supporters avaient enfoui dans un terrain vague, une semaine plus tôt, dans un acte symbolique.C'est en apprenant cette "exhumation" par Sanogo et Bayat que la quarantaine d'individus a décidé de se rendre au stade pour récupérer le fameux cercueil. Waldemar et Franck Kita venaient de quitter les lieux et parmi les deux blessés légers à déplorer, on retrouve notamment une serveuse frappée au visage, selon Ouest France.