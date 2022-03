Il y a treize ans, un jeune Croate d’une vingtaine d’années déposait ses valises en Belgique, prêté par Sochaux. Sans période d’adaptation, il brillait immédiatement avec Roulers en marquant dès son deuxième match de Pro League. Flairant le bon coup, le Club Bruges sautait sur lui quelques semaines plus tard. Et le voilà parti dans une ascension linéaire vers les sommets du football européen et même mondial.

Bruges, Dortmund, Wolfsbourg, l’Inter Milan et même le Bayern Munich durant une saison. Les indemnités de ses transferts n’ont jamais explosé les compteurs (maximum 19 millions d’euros de Wolfsbourg vers l’Inter), mais son importance a toujours été grande partout où il est passé.