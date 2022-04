Dans le sport, ce sont des grandes rivalités que naissent souvent les grands exploits. Mohamed Ali et Joe Frazier en boxe, Alain Prost et Ayrton Senna en Formule 1, Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en cyclisme, ou Rafael Nadal et Roger Federer en tennis sont quelques exemples. Manchester City et Liverpool en sont un autre.

"Je pense que Nadal et Federer ont beaucoup apprécié la rivalité qu’ils avaient. Ce qui vous aide le plus, c’est d’avoir un adversaire fort. Surtout sur le long terme", pointe Jürgen Klopp.