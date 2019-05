Le FC Twente a mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur Marino Pusic.

Pourtant, le technicien de 47 ans était parvenu à remporter la deuxième division néerlandaise et ainsi assurer aux 'Tukkers' un retour dans l'élite. Pusic, né en Yougoslavie mais de nationalité néerlandaise après avoir passé toute sa carrière sportive aux Pays-Bas, travaillait depuis 2015 au FC Twente, où il a porté plusieurs casquettes. T1 depuis mars 2018, Pusic n'avait pas pu éviter la descente du club. Un an après, il a toutefois permis à son club de retrouver l'Eredivisie après une seule saison passée dans l'antichambre.

"Le club et Marino ne sont plus sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la philosophie de jeu et sa mise en place", a déclaré le directeur technique du club Ted van Leeuwen. "Et c'est pour cette raison que nos chemins se séparent, même si cette décision n'a pas été facile, surtout après avoir atteint l'objectif qui était le notre: la montée. Marino Pusic a joué un rôle important dans ce titre et le club lui est redevable."

A noter que Pusic avait un contrat jusque fin juin 2020 au FC Twente, vice-champion des Pays-Bas en 2011 sous la direction de Michel Preud'homme.