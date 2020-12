Il n'y a pas que les gestes offensifs qui peuvent soulever des foules ! La preuve en images avec le tacle aussi héroique qu'exceptionnel de Presnel Kimpebe. Dans un match fermé, Burak Yilmaz se lance tout droit vers Keylor Navas en fin de match. Alors touché par un claquage, le défenseur international français sauve les meubles en rattrapant le Turc d'un tacle salvateur et héroïque. Un geste défensif à montrer dans toutes les écoles !

Quelques minutes plus tard, le capitaine du soir avait d'ailleurs été remplacé par Mitchel Bakker. Au stade Pierre-Mauroy, les deux équipes ont partagé l'enjeu dans un match fermé. Diminués, les Parisiens évoluaient sans leurs stars Neymar (blessé) et Mbappé qui, ménagé, est monté en fin de rencontre. Il est temps que la trêve fasse son apparition pour les Parisiens qui ont également perdu Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi sur blessure.

Côté Lillois, le match s'est déroulé sous les yeux du nouveau président Olivier Letang qui était présent en tribune. L'ancien de Rennes a remplacé Gérard Lopez la semaine dernière.