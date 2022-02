À l'image de son penalty raté face à Thibaut Courtois la semaine dernière lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Lionel Messi connaît des difficultés lors de sa première année au Paris Saint-Germain. Même s'il a déjà inscrit 7 buts en 22 matchs, l'Argentin est souvent la cible de la presse française depuis ses débuts avec le club parisien.

Mais cela ne semble pas nuire au moral du septuple Ballon d'or. Dans un entretien accordé au magazine du PSG, Messi a évoqué ses premiers mois à Paris et sa relation avec ses coéquipiers : "Di Maria et Ney, je les connaissais déjà, que ce soit de l'équipe nationale ou de notre temps à Barcelone", a-t-il débuté avant d'évoquer sa relation avec l'autre grande star du PSG, Kylian Mbappé : "Je ne le connaissais pas, ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, surtout sur le terrain, on continue d'apprendre à se trouver l'un et l'autre."

"C'est très chouette de se retrouver sur le terrain avec les meilleurs joueurs", a enchaîné Messi. 'J'ai eu la chance de le faire pendant longtemps à Barcelone, et maintenant, j'ai la chance de le faire à Paris. Je suis donc heureux et j'ai vraiment envie de continuer à le faire."

"Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde"

D'autant plus qu'il estime que le PSG a beaucoup grandi ses dernières années : "Le club se développe beaucoup depuis dix ou onze ans. Il y a beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie de continuer à se développer", explique la Pulga, "Il y a une grande marge de progression et il a le pouvoir de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands clubs du monde. Aujourd'hui, il n'a plus rien à envier aux grands clubs historiques."

Pour matérialiser cette ambition, Messi a conclu en reprécisant l'objectif avoué des Parisiens : La Ligue des Champions : "Je pense que nous avons l'équipe pour la gagner, nous sommes ambitieux et c'est notre volonté."