Championnats étrangers Manchester City s'est imposé 0-2 sur la pelouse d'Everton ce mercredi soir en Premier League.

Manchester City a provisoirement doublé Liverpool en tête du championnat d'Angleterre, mercredi, au soir d'une victoire devant Everton (2-0), lors d'un match avancé de la 27e journée de Premier League.

Les tenants du titre passent à la différence de buts devant Liverpool (+48 contre +41), qui compte cependant un match en moins, au coeur d'une semaine cruciale: en plus de ce match décalé en raison de la finale de la Coupe de la Ligue le 24 février, les Mancuniens reçoivent en effet Chelsea dimanche.

Dominateurs mais trop maladroits (plus de 60% de possession, 15 frappes mais seulement 4 cadrées), les hommes de Pep Guardiola n'ont dû leur salut qu'à des buts d'Aymeric Laporte (45e+2) et de Gabriel Jesus (90e+7) dans le temps additionnel de la première et de la deuxième période.

Avant ça, Bernardo Silva, Sergio Agüero, David Silva ou Raheem Sterling ont tour à tour raté le cadre.

Et, malgré un très bon Idrissa Gueye, qui a visiblement digéré son feuilleton hivernal parisien, Everton reste lui coincé à la 9e place. Kevin De Bruyne n'était pas titulaire. Il est monté au jeu à la 89ème minute de jeu.

Résultat, les Citizens mettent la pression sur les Reds, à la peine après une accumulation de blessures et deux matches nuls de rang.

Pire pour Liverpool, qui avait l'occasion de mettre City à dix points début janvier, les Reds n'ont gagné que deux de leurs cinq derniers matches en championnat.

Ce week-end, lors de la 26e journée, Liverpool reçoit Bournemouth tandis que les Citizens affrontent Chelsea pour un choc qui s'annonce déjà décisif.