Manchester City a décroché un 6e titre de champion d'Angleterre, le 2e consécutif, dimanche, grâce à son succès 1-4 à Brighton lors de la dernière journée de Premier League.

Avec 98 points, les Cityzens devancent Liverpool qui a battu Wolverhampton 2-0 mais doit se contenter de la 2e place malgré ses 97 points et une seule défaite au compteur. Il s'agit du 4e titre de champion avec les Cityzens pour Vincent Kompany après ceux de 2012, 2014 et 2018. C'est le 2e de Kevin De Bruyne. Manchester City avait également été sacré en 1937 et 1968.

Surpris par un coup de tête de Glenn Murray (27e), Manchester City n'a pas longtemps douté ce dimanche. Après une minute seulement, Aguero s'est chargé d'égaliser (28e) avant qu'Aymeric Laporte ne place les siens aux commandes avant la pause (38e). Ryiad Mahrez (63e) et Ilkay Gündogan ont terminé le boulot en deuxième période. Vincent Kompany a participé à ce triomphe en disputant toute la rencontre alors que Kevin De Bruyne, de retour de blessure, a disputé le dernier quart d'heure.

Vainqueur également de la League Cup, Manchester City aura l'occasion de réaliser le triplé la semaine prochaine lors de la finale de la FA Cup face à Watford.

Avec Divock Origi dans ses rangs, Liverpool a fait le job en disposant de Wolverhampton. Le Diable Rouge a quitté la pelouse à la 64e minute. Sadio Mane (17e et 82e) a inscrit un doublé alors que Mohamed Salah a fait son retour dans le onze de base. Auteurs d'une saison fantastique, les Reds doivent désormais se tourner vers la finale de Ligue des Champions, le 1er juin contre Tottenham, pour décrocher un trophée.

