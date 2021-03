Au risque de perturber la dynamique de son équipe, le Catalan doit-il réintégrer l'Argentin dans son onze ? Le fait que le contrat du buteur expire en juin complique encore plus l'équation…

Tout roule en ce moment du côté de l'Etihad Stadium. Fort de leurs 20 victoires d'affilée, les Citizens survolent la Premier League et ont hypnotisé Mönchengladbach pour avoir neuf orteils en quarts de finale de la Ligue des champions. Pep Guardiola a mis sur pied une machine bien huilée dans laquelle chacun de ses hommes semble se retrouver et prospérer. Raison pour laquelle l'entraîneur catalan serait réticent à l'idée de perturber la dynamique.

Après des mois de galère, entre ses blessures au genou et aux ischios et le Covid-19, Sergio Agüero va devoir se montrer patient pour retrouver du temps de jeu régulier. Sortie de son contexte, cette situation ne paraît pas dramatique évidemment. D'autant plus que les Mancuniens sont encore engagés sur quatre fronts. Mais en réalité, elle génère un fameux dilemme auquel Guardiola va devoir trouver une réponse rapidement : doit-il réintégrer le serial buteur (en manque de rythme) dans son onze ? Le fait que le contrat de l'Argentin prenne fin en juin complique encore davantage ce casse-tête.