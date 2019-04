City a repris la tête du championnat d'Angleterre de football en remportant mercredi le 178e derby de Manchester (0-2). Vincent Kompany a joué tout le match avec City et est devenu le joueur le plus averti de l'histoire du derby avec 10 cartons jaunes.

Chez les Red Devils, Romelu Lukaku est monté au jeu à la 72e. Après 35 journées, City compte 89 points, un de plus que Liverpool. United (64 points) reste 6e. Un autre match de retard était également programmé: Wolverhampton, avec Leander dendoncker pendant 90 minutes, a donné la leçon à Arsenal (3-1).

Initialement prévu le 16 mars, le derby a été reporté parce que les deux clubs étaient engagés en quarts de finale de la Coupe. Plus hargneux, les Red Devils ont pris l'avantage dans les duels en début de rencontre. Pressé par Jesse Lingard, Kompany a connu un début de match compliqué. Après avoir échappé à la carte jaune pour une faute sur Marcus Rashford filant seul vers le but(5e), le capitaine des Citizens a été averti pour une obstruction sur le même Rashford (10e). Jusqu'à au repos, la stratégie d'United avec cinq défenseurs et des milieux lançant les ballons entre les arrières centraux de City pour Rashford et Lingard a plutôt bien marché.

A la reprise, Bernardo Silva a toutefois infligé à United un douzième match sans clean sheet (54e, 0-1). Les Red Devils ont vite réagi mais d'un geste acrobatique, Kompany a déstabilisé Lingard (57e). Bien que faisant preuve de bonne volonté, United manquait d'inspiration collective et Leroy Sané l'a puni (66e, 0-2). Les Citizens ont marqué 157 buts cette saison: c'est un nouveau record pour une équipe anglaise.

Dans l'autre rencontre de la 31e journée, les Gunners ont monopolisé le ballon en début de rencontre grâce notamment à Henrikh Mkhitaryan et Mezut Ozil mais les Wolves ont fini par sortir de leur zone. Ruben Neves sur coup franc (26e, 1-0), Matt Doherty (37e, 2-0) et Diogo Jota (45e+2e, 3-0) ont assuré avant le repos. Sokratis Papastathopoulos a réduit l'écart (80e, 3-1) pour Arsenal, qui reste 5e (66 points). Wolverhampton (51 points) grimpe en 7e position.

Aux Pays-Bas, Utrecht s'est imposé face à Sittard grâce à un doublé de Gyrano Kerk (5e, 68e). Chez les vainqueurs, Cyriel Desers est monté au jeu (90e) tandis qu'Othman Boussaid est resté sur le banc tout comme Alessandro Ciranni Marco Ospitalieri dans l'autre camp. Après 32 journées, Utrecht (50 points) est 5e mais n'a pas encore assuré sa participation aux barrages pour le dernier ticket européen. Sittard, qui a temporairement égalisé par Andrija Balic (44e, 1-1), est 14e (34 points).