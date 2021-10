C’est une petite claque que les Citizens se sont prise face aux Londoniens de Crystal Palace (13e au classement général). Alors que la partie venait de démarrer, les Skyblues ont encaissé par l’intermédiaire de Wilfried Zaha. Si les hommes de Pep Guardiola ont, par la suite, poussé pour revenir au score, malgré le carton rouge d’Aymeric Laporte et vu le but de Gabriel Jesus être refusé par la VAR. C’est finalement l’équipe de Christian Benteke qui l’a emporté grâce à un but de Gallagher à la 88e minute. Sur ce score de 0-2, les champions en titre connaissent leur deuxième défaite de la saison. "Aujourd’hui, nous perdons trois points très importants mais c’est le football. Nous ne sommes bien entendu pas contents de ce résultat mais nous devons regarder vers l’avant. Ce n’était pas notre jour. Même si l’équipe s’est battue et a tout donné, ce n’était pas assez", a conclu Ruben Dias en interview d’après-match.

Du côté de la Mersey, Liverpool rencontrait les Seagles de Graham Potter. Et la rencontre a démarré de la meilleure des manières pour les Reds. Le capitaine Henderson a donné l’avantage aux siens dès la 4e minute et a vu Mané faire 2-0 pour son 6e but de la saison. Alors qu’on pensait les hommes de Klopp à l’abri, c’était sans compter sur Mwepu et, surtout, Leandro Trossard. Sur une magnifique construction de plein jeu, l’ailier des Diables Rouges a remporté son duel face à Alisson à la 65e et a égalisé pour ses couleurs. Score final : 2-2. Un partage que l’ancien de Genk a su apprécier. "Quel bon match nous avons réalisé ! Nous aurions pu le gagner mais nous sommes déjà heureux avec ce nul. Lorsque tu viens à Anfield, chaque point que tu peux prendre est bénéfique. Ce partage a le goût d’une victoire. Nous devons continuer à nous construire là-dessus. Nous avons été brillants."

Une remontada qui passe logiquement moins bien du côté de Klopp, T1 des Reds. "Cette rencontre sonne comme une défaite pour nous. Nous avons marqué deux des plus goals que j’ai vus depuis que je suis manager ici, malheureusement, ils ont été annulés."

Deux résultats négatifs qui font les affaires de Chelsea, qui prend la tête avec 25 points devant Liverpool (22).