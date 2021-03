Le défenseur anglais a fait taire les mauvaises langues et s'est mué en une pièce maîtresse du système de Guardiola.



La saison dernière, sa carrière était au point mort. Alors qu'il n'avait disputé que 16 matchs en Premier League, l'avenir de John Stones à Manchester City était remis en question. D'autant plus que le club avait attiré des concurrents de la trempe de Nathan Aké et Ruben Dias en vue de reconquérir le titre des mains de Liverpool. Mais le défenseur n'a, lui, jamais songé à lever les voiles.

Si certaines de ses nombreuses absences étaient justifiées par des blessures, d'autres étaient tout simplement dues à ses prestations inconstantes et ses erreurs individuelles. "J'étais très frustré", a expliqué l'Anglais dans un entretien avec The Telegraph. "Le coach le savait. C'était difficile de ne pas jouer, surtout lors des grandes occasions, et j'ai été le voir (...)