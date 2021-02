Le Catalan n'aurait pu être plus prudent dans sa gestion du prodige anglais. Souvent critiquée, son approche semble aujourd'hui porter ses fruits.

Ce n'était pas la première fois qu'il inscrivait un but face à Liverpool. Ce n'était pas non plus la première fois qu'il signait une performance de haut niveau avec les Sky Blues. Ou qu'il exposait son talent hors normes sur la grande scène. Après tout, à 20 ans, il compte déjà plus de 100 apparitions professionnelles et huit trophées avec City. Pourtant, sa performance à Anfield, ce dimanche, constitue un tournant dans la jeune carrière de Phil Foden.

Symboliquement, au-delà de son but et de son assist, elle traduit l'arrivée à maturation du prodige, un changement de statut. Mais surtout la réussite d'une des expériences les plus délicates et passionnantes de la carrière d'entraîneur de Guardiola.

Depuis son arrivée dans la ville du coton, il sait très bien que les pieds de Foden renferment un talent d'exception, voire unique. Si sa gestion (trop prudente ?) du prodige a souvent été remise en question outre-Manche, la copie que le milieu a rendue face aux Reds a donné raison au perfectionniste qu'est le Catalan (...)