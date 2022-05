Ils étaient menés de deux buts à la pause par les Hammers. Ils ont dû se remobiliser pour revenir. Mais ils ont finalement laissé échapper trois précieux points, puisque Riyad Mahrez a manqué un penalty en fin de partie.

"Ça aurait été plus que parfait de gagner mais c’est compliqué et tellement difficile de jouer contre West Ham. Au final, notre sort reste entre nos mains, positive Pep Guardiola. Il reste encore une semaine, un match de plus, avec notre public et je vous assure que nous ferons la meilleure performance possible pour gagner le match et remporter le titre."

Cette ultime rencontre de la saison, ce sera pour dimanche face à Aston Villa et son coach Steven Gerrard qui rêverait évidemment d’aider son ancien club Liverpool - qui recevra Wolverhampton - à gagner le titre. "Ce ne sera pas facile car il y aura beaucoup d’émotions. Nous devrons nous entraîner dur et récupérer pour donner notre maximum", pointe Guardiola.

Ce point permet en revanche à West Ham de s’assurer une place en Conference League la saison prochaine. Les Hammers termineront en effet le championnat à la 7e place, quoi qu’il arrive. Et cette campagne européenne se fera sans le capitaine Mark Noble. À 35 ans, celui qui a été formé à West Ham avant d’y passer toute sa carrière s’en ira à la fin de la saison. Le match de ce dimanche était donc le dernier devant son public.