La dernière chance de Pep Guardiola de décrocher l’inaccessible étoile européenne…



Deuxième du championnat avec 18 points de retard sur Liverpool et éliminé de manière frustrante en quart de finale de Ligue des champions par Lyon, les hommes de Guardiola ne se sont consolés qu’avec le maigre trophée de la Coupe de la Ligue. Insuffisant évidemment pour le club dont l’effectif vaut plus d’1 milliard €. Soit le plus cher du monde devant celui de Liverpool. Manchester City a eu beau disposer d’un Kevin De Bruyne dans la forme de sa vie (16 buts et 23 assists), le reste de la machine n’a pas aussi bien fonctionné que précédemment. Du moins pas suffisamment pour aller chercher les incroyables Reds. Car les Citizens ont tout de même gagné 43 de leurs 59 rencontres de la saison, toutes compétitions confondues. Mais "seulement" 26 sur 38 en Premier League. La faute à un manque de constance et des défaites frustrantes (comme face à Southampton ou Norwich) qui les ont privés d’une véritable série victorieuse indispensable pour faire jeu égal avec Liverpool. Ce n’est qu’en toute fin de saison, une fois les dés jetés, que l’équipe s’est enfin offert un bilan de 15/15. "Notre régularité a été médiocre", pointait Pep Guardiola. "Parce que nous sommes les mêmes personnes, nous sommes les mêmes hommes, et cela arrive parce que quelque chose ne fonctionnait pas. Nous devons découvrir ce que c’est pour la saison prochaine."

