Les Citizens n’ont plus les moyens de viser la première place.

Manchester City n’y arrive décidément pas cette saison. Ce samedi, les équipiers de Kevin De Bruyne ont concédé le partage 2-2 à la 90e minute, suite à un but contre son camp de Fernandinho. Les Citizens avaient pourtant réussi à virer en tête grâce à un doublé tardif de Sergio Agüero, après avoir été menés une grande partie du match.

"L’esprit était là. Nous avons essayé et essayé encore. Nous sommes revenus et nous avons perdu des points. Mais c’est le football", constatait, un peu amer, Pep Guardiola après la rencontre.

L’entraîneur catalan regrettait de ne pas avoir été payé après un match où son équipe a largement dominé les débats. "Nous avons eu un peu de mal pendant les dix premières minutes de la seconde mi-temps, mais je pense que nous avons tout fait. Crystal Palace n’a pas fait grand-chose mais ils ont marqué un point."

Après ce troisième partage et ce huitième match sans victoire de la saison, les Citizens pointent désormais à treize points de Liverpool en ayant disputé deux matches de plus. Mais Pep Guardiola et ses hommes préfèrent regarder derrière puisque le titre semble s’être envolé depuis bien longtemps.

"Nous devons continuer, il y a encore beaucoup de matches à jouer. Nous devons essayer d’assurer une place en Champions League la saison prochaine", avançait l’entraîneur des Skyblues.

Dans cette optique, Manchester City semble toutefois avoir de la marge puisque le quatrième, Chelsea, pointe à neuf points.