Manchester United est parvenu à stopper la série de huit succès consécutifs de Liverpool en championnat dimanche en partageant 1-1 face aux Reds à Old Trafford lors de la 9e journée de Premier League.

Titulaire, Divock Origi a cédé sa place à l'heure de jeu sans parvenir à se distinguer.

Fortement dérangé par les Red Devils en première période, Liverpool s'est fait surprendre par un centre de Daniel James qui a trouvé Marcus Rashford au deuxième poteau (36e). Les Mancuniens se sont affairés à protéger leur avance et ont longtemps résisté avant de voir Adam Lallana sortir du banc pour surgir au deuxième poteau et égaliser à la 85e minute.

Liverpool - qui n'a perdu qu'une fois cette saison, contre Naples en Ligue des Champions - conserve malgré ce partage une marge rassurante en tête du classement. Avec 25 points, la bande à Jürgen Klopp, qui rendra visite à Genk mercredi en Ligue des Champions, possède six longueurs d'avance sur Manchester City et huit sur Leicester et Chelsea.