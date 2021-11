Les dirigeants discutent avec Lucien Favre, Rudi Garcia et Ernesto Valverde. Ralf Rangnick et Paulo Fonseca devraient suivre.

Alors que Michael Carrick prend temporairement place sur le banc d'Old Trafford (et a gagné son premier match à Villarreal ce mardi) après le licenciement, Manchester United a déjà activé plusieurs pistes pour le poste d'entraîneur intérim. The Telegraph, souvent bien informé, pense savoir que le club mancunien a cinq candidats en ligne de mire. Les trois premiers seraient Ernesto Valverde, Lucien Favre et Rudi Garcia. John Murtough, le directeur sportif, se serait déjà entretenu avec chacun d'entre eux. Le Daily Mail avance, de son côté, les noms des deux derniers : Paulo Fonseca et Ralf Rangnick.