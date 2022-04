Manchester United et Erik Ten Hag, c'est quasi bouclé ! La presse néerlandaise comme anglaise est unanime: le coach de l'Ajax va rejoindre les Red Devils à l'issue de la saison.

Le journal The Atletic annonce qu'un accord verbal a bien été trouvé entre toutes les parties. Cependant, la nouvelle ne devrait pas être officielle avant le 17 avril prochain. Jour de la finale de coupe des Pays-Bas disputée par les Amstellodamois contre l'ennemi juré du PSV Eindhoven.

Selon le Telegraaf, le coach à succès de la capitale néerlandaise devrait s'engager pour trois ans. United a mis le turbo récemment en apprenant que Leipzig était également très intéressé par ses services ajoute le journal.

Bonne nouvelle pour les Anglais, ils ne devraient pas débourser une somme trop élevée. En effet, lors de la dernière prolongation de contrat du coach, il avait négocié une clause. Elle stipulait qu'il pouvait partir contre une petite somme cet été (on parle de 2 millions d'euros) en cas d'offre d'un club de classe mondiale. Clause que Marc Overmars et le reste du CA avaient acceptée à l'époque. En Angleterre, Ten Hag devrait être grassement payé. Toujours selon le Telegraaf, il touchera le salaire le plus élevé qu'un coach batave n'ait jamais palpé en Premier League.