Pogba, 29 ans, était revenu à Manchester en 2016 après un premier passage entre 2009 et 2012. Entre ces deux périodes, le milieu de terrain avait fait les beaux jours de la Juventus. Pour le faire revenir à Old Trafford, les Red Devils avaient déboursé 105 millions d'euros, un montant record à l'époque.

Pogba totalise 233 rencontres et 39 buts sous le maillot d'United, avec qui il a remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue anglaise en 2017.

Cette saison, le Français, champion du monde en 2018, a disputé 20 matchs de championnat (un but), six de Ligue des Champions et un de FA Cup.