C’est ce qui s’appelle se faire remonter les bretelles !

Ce mercredi soir, dans le cadre de la League Cup, Manchester United est venu s’imposer 0-1 sur la pelouse de Manchester City.

Outre la victoire anecdotique - les Citizens avaient remporté la manche aller 1-3 -, c’est la réaction du coach des Reds Devils qui fait beaucoup parler Outre-Manche.

À la 58e minute du match, on l’aperçoit en train d’invectiver son joueur Jesse Lingard : "One more time and you’re f***ing off". Il n’aura pas fallu plus de sept minutes pour que l’entraîneur mette ses menaces à exécution et remplace le joueur par Andreas Pereira.



Pour rappel, Lingard c'est deux buts et un assist cette saison, toutes compétitions confondues.