Après une énième bourde, le poste du gardien espagnol est plus menacé que jamais. Alors que l'ambitieux Henderson est prêt à saisir sa chance...

Le débat ne date pas d'hier. Depuis quelques saisons déjà, la question des gardiens fait rage à Old Trafford. Vu ses deux erreurs face à Everton, ce samedi, David de Gea a vu son statut de numéro 1 à nouveau être remis en question.

Élu meilleur gardien de Premier League lors de la saison 2017-2018, le portier de la Roja connaît un déclin des plus impressionnant depuis la Coupe du monde 2018. Avec le recul, sa bourde face au Portugal (quand la frappe de Ronaldo lui glisse des mains) semble être l'élément déclencheur de cette descente aux enfers.

Malgré sa méforme, l'ancien gardien de l'Atlético est resté titulaire entre les perches des Red Devils depuis. Mais aujourd'hui, les discussions reviennent au premier plan et cette question devient de plus en plus pressante.