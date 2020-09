Les Red Devils ont retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de leur nouveau maître à jouer : Bruno Fernandes.



Après neuf journées de championnat, United ne pointait qu’à la quatorzième place au classement, avec 10 points au compteur sur 27 possibles. Vu l’exercice 2018-2019 conclu par une piètre 6e position, les observateurs ne s’attendaient certainement pas à une telle remontée… qui plus est sans Paul Pogba, qui ne foula les pelouses de Premier League que 70 minutes sur les vingt journées suivantes.

Le tournant dans la saison des Mancuniens, c’est très certainement l’arrivée de Bruno Fernandes, en toute fin de mercato d’hiver. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et son aisance technique ont apporté la fluidité qu’il manquait aux hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, trop irréguliers durant la première partie de saison. En quatorze rencontres, le Portugais s’est montré décisif à 15 reprises (8 buts, 7 passes décisives) et son équipe n’a tout simplement plus connu la défaite, montant ainsi sur la troisième marche du podium, derrière ses deux rivaux, les Citizens et les Reds.

