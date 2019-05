Les Red Devils ont sûrement fait l'un des pires investissements de l'histoire sur le joueur le mieux payé de Premier League actuellement...



En janvier 2018, le transfert du Chilien des Gunners à Old Trafford (NdlR : voyez plutôt un échange contre Henrikh Mkhitaryan) était vu comme un véritable miracle. United signait l'un des ailiers les plus en vue de la planète football mais pas à n'importe quel prix... Payer une superstar n'était pas donné à tout le monde, surtout en Outre-Manche. Le club avait donc établi un contrat sur mesure à un joueur qui serait libre six mois plus tard du côté de Londres. En étant malin dans les négociations, Sánchez profitait un maximum de sa situation pour faire grimper les chiffres. Son contrat faisait du Chilien le mieux payé d'Angleterre avec des émoluments hebdomadaires de 500.000 livres (soit 566.000 euros) sans les autres primes. Autrement dit, le Sud-Américain toucherait à Manchester un montant annuel avoisinant les 30 millions d'euros.

En interne, on pensait réellement qu'Alexis Sánchez était le chaînon manquant. Le gars capable de faire la différence sur le terrain mais surtout de redonner l'espoir à des supporters désabusés par les déroutes sportives depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Loin de là. Le joueur est passé du top au flop, de statut de réserviste à celui de fantôme. Ses trois buts en une saison et demie en championnat ont scellé son avenir dans le "Théâtre des Rêves".

Un an et demi plus tard, les dirigeants auraient donc pris une décision assez tranchée. Selon le Daily Mail, ces derniers souhaiteraient mettre un terme au fiasco financier en se débarrassant de lui. Gros bémol dans ce dossier épineux, le bail d'Alexis s'étend encore jusqu'en juin 2022 et le joueur n'entend pas renoncer à son joli pactole sur les trois saisons restantes.

Le club serait prêt à un gros coup de folie en versant une demi année de salaire au joueur pour lui demander d'aller voir ailleurs cet été (environ 15 millions d'euros). Au rayon des clubs intéressés, l'Inter Milan ne serait pas contre le fait de donner une nouvelle chance à un joueur en méforme totale depuis le début de saison. La grande lessive a donc déjà commencé à Old Trafford.