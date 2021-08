Il a réussi cet exploit en 437 rencontres disputées avec Schalke et Munich. Neuer, âgé de 35 ans, a désormais dépassé la marque d'une autre légende du Bayern Oliver Kahn, aujourd'hui CEO du club, qui n'a pas encaissé de but dans 204 de ses 557 rencontres. Les deux gardiens étaient à égalité depuis le 8 mai après le succès du Bayern 6-0 face à Mönchengladbach.

Oliver Reck est troisième dans ce classement avec 176 matches sans se retourner en 471 rencontres jouées avec les Kickers Offenbach, le Werder Brême et Schalke.

Plus loin, on retrouve Eike Immel (148 clean sheets) et Uli Stein (146). Autre légende dans les buts du Bayern Sepp Maier en a enregisstré 137 et pointe au 6e rang de ce classement.