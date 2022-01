Giampaolo a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison, avec option jusqu'en 2024. Ancien entraîneur notamment de Cagliari, Brescia et Empoli, Giampaolo, 54 ans, avait déjà entraîné la Sampdoria entre 2016 et 2019. Ses résultats dans le club génois lui avait valu de rejoindre l'AC Milan ensuite, mais cette aventure n'avait duré que trois mois. Il avait ensuite dirigé le Torino entre août 2020 et janvier 2021.

D'Aversa, 46 ans, était arrivé en début de saison à la Sampdoria après avoir dirigé Parme pendant cinq ans, club avec lequel il avait obtenu deux promotions consécutives, de la Serie C à la Serie A, entre 2017 et 2019.

Actuellement 16e de la Serie A avec 20 points, 4 de plus que le premier relégable, Cagliari, la 'Samp' n'a plus gagné depuis cinq matchs et reste sur trois défaites de rang.